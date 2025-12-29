Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
12:54, 29 декабря 2025Спорт

Россиянин Коростелев отказался отвечать на политические вопросы на «Тур де Ски»

Лыжник Коростелев отказался отвечать на политические вопросы на «Тур де Ски»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетЗимние Олимпийские игры

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский лыжник Савелий Коростелев отказался отвечать на политические вопросы журналистов на «Тур де Ски» в Италии. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Expressen.

Спортсмена спросили о его отношении к президенту России Владимиру Путину и спецоперации на Украине. Коростелев попросил больше не задавать ему подобных вопросов.

При этом Коростелев ответил на вопрос о том, считает ли он себя желанным гостем на международных турнирах. «Да! Все со мной разговаривают. У меня не было никаких проблем. Все только позитивно», — отметил спортсмен. Ранее он не прошел квалификацию на «Тур де Ски» в спринте.

Коростелев, а также россиянка Дарья Непряева дебютировали на этапе Кубка мира в Давосе, который прошел 13-14 декабря. Россияне провели по две гонки и не поднимались выше 20-го места, но завоевали по четыре квоты на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии. Пока FIS не допустила других российских лыжников до международных соревнований.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Зеленский могут созвониться впервые за пять лет. О чем они говорили в последний раз?

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Психолог уличил Долину в отсутствии эмпатии

    Раскрыт неожиданный эффект музыкальной терапии на здоровье

    Стало известно о проблеме с возвращением в Россию автогиганта

    Уволившийся после дебоша сына российский чиновник впервые прокомментировал ситуацию

    Прибыль компаний ведущей экономики Европы обрушилась

    Стало известно место захоронения Брижит Бардо

    Переезд Долиной с десятками платьев из скандальной квартиры попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok