Россиянин Коростелев отказался отвечать на политические вопросы на «Тур де Ски»

Лыжник Коростелев отказался отвечать на политические вопросы на «Тур де Ски»

Российский лыжник Савелий Коростелев отказался отвечать на политические вопросы журналистов на «Тур де Ски» в Италии. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Expressen.

Спортсмена спросили о его отношении к президенту России Владимиру Путину и спецоперации на Украине. Коростелев попросил больше не задавать ему подобных вопросов.

При этом Коростелев ответил на вопрос о том, считает ли он себя желанным гостем на международных турнирах. «Да! Все со мной разговаривают. У меня не было никаких проблем. Все только позитивно», — отметил спортсмен. Ранее он не прошел квалификацию на «Тур де Ски» в спринте.

Коростелев, а также россиянка Дарья Непряева дебютировали на этапе Кубка мира в Давосе, который прошел 13-14 декабря. Россияне провели по две гонки и не поднимались выше 20-го места, но завоевали по четыре квоты на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии. Пока FIS не допустила других российских лыжников до международных соревнований.