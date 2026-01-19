В Германии резко ответили на заявление фон дер Ляйен о Гренландии

Бизнесмен Дотком: Европа роет себе могилу своей позицией по Гренландии

Европа «роет себе могилу» своей позицией по Гренландии. Об этом заявил немецкий бизнесмен, создатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный под псевдонимом Ким Дотком в соцсети Х.

«Вы действительно думаете, что [президенту США Дональду Трампу] не все равно? Вы роете себе могилу», — написал бизнесмен, отвечая на заявление председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о солидарности Европы на фоне притязаний США.

Дотком поблагодарил европейских лидеров за то, что они «показали всему миру, что они несерьезные игроки» на международной арене.

Ранее стало известно, что лидеры стран Европы и президент Украины Владимир Зеленский обсуждают президента Трампа в групповом чате.