В Германии захотели попрощаться с НАТО

Элинг: Германии следует попрощаться с НАТО из-за политики Трампа

Исполнительный директор Левой партии Германии Янис Элинг заявил, что Германия должна прекратить участие в проходящих учениях НАТО Steadfast Dart-26 и начать работу над системой коллективной безопасности без НАТО и без США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Phoenix.

Элинг призвал попрощаться с НАТО. По его мнению, если ФРГ и Европа в настоящее время не отреагируют и не окажут сопротивление президенту США Трампу, то глава Белого дома почувствует себя еще более уверенно.

«Если Трамп реализует свои угрозы и действительно введет штрафные пошлины, ответ должен быть таким, который действительно причинит боль», — сказал он.