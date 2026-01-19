Реклама

В Германии захотели попрощаться с НАТО

Элинг: Германии следует попрощаться с НАТО из-за политики Трампа
Марина Совина
Исполнительный директор Левой партии Германии Янис Элинг заявил, что Германия должна прекратить участие в проходящих учениях НАТО Steadfast Dart-26 и начать работу над системой коллективной безопасности без НАТО и без США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Phoenix.

Элинг призвал попрощаться с НАТО. По его мнению, если ФРГ и Европа в настоящее время не отреагируют и не окажут сопротивление президенту США Трампу, то глава Белого дома почувствует себя еще более уверенно.

«Если Трамп реализует свои угрозы и действительно введет штрафные пошлины, ответ должен быть таким, который действительно причинит боль», — сказал он.

