В Кабуле произошел мощный взрыв

TOLOnews: В центре Кабула произошел мощный взрыв, есть пострадавшие

В одном из центральных районов столицы Афганистана, Кабула, произошел мощный взрыв. По предварительным данным, есть погибшие и раненые, сообщает TOLOnews.

«Взрыв произошел в отеле в Шахр-е Нау, расположенном рядом с цветочным рынком, в 4-м муниципальном округе Кабула, есть жертвы. Следственные группы начали расследование характера взрыва, подробности которого мы позже сообщим», — сказал пресс-секретарь МВД Афганистана Абдул Матин Кани.

По информации источников телеканала в службах безопасности, инцидент мог быть направлен против граждан Китая. Точное число пострадавших пока уточняется.

