В Китае арестовали авторов новости об однополых отношениях между пандами

Полиция китайского города Чэнду задержала двух жителей страны, распространявших в сети ложные сведения о спаривании и размножении больших панд. Об этом сообщает Global Times.

29-летний Дун из Ляонина и 33-летний Гао из Чжэцзяна создали и опубликовали в мессенджере WeChat поддельный скриншот новости с заголовком «Чэнду: два самца сычуаньской большой панды впервые успешно спарились в дикой природе».

Фейк об однополых отношениях между пандами привлек внимание властей. В результате авторов арестовали, а их аккаунты закрыли.

Органы общественной безопасности еще раз подчеркивают: Интернет – это не место вне закона. Любые действия по фабрикации и распространению слухов, нарушению общественного порядка и разжиганию региональной вражды будут решительно расследованы и наказаны в соответствии с законом Управление общественной безопасности города Чэнду, район Чэнхуа

Большая панда — неофициальный символ КНР. Китай — единственная страна в мире, где панды живут в дикой природе, преимущественно в провинции Сычуань. Всего в мире насчитывается около 2,6 тысячи панд.

