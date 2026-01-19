Реклама

В России допустили новую атаку ВСУ

Военный летчик Попов допустил новую атаку ВСУ
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут вести подготовку к атаке. Об этом заявил военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в комментарии для «Аргументов и фактов».

«Мы ждем и наблюдаем, где они готовятся к этому, чтобы нанести предупредительный удар», — допустил он.

Сообщается, что на аэродромах Мартыновка под Николаевом, Авиаторское, Долгинцево под Днепропетровском и в Полтаве фиксируется активность бойцов ВСУ. По словам Попова, аэродром в Полтаве является центром для дальней и оперативно-тактической авиации.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что ВСУ будут проводить наступательные операции и «бороться за то, чтобы удерживать оперативную инициативу».

