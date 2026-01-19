В России указали на «дурацкое положение» Европы из-за Гренландии и Украины

Косачев: Европа оказалась в дурацком положении из-за мифа о российской угрозе

Европа оказалась в неоднозначном положении из-за мифа о «российской угрозе» в результате конфликта на Украине и ситуации вокруг Гренландии. Об этом заявил сенатор Константин Косачев в Telegram.

«Сейчас европейцы оказались в абсолютно дурацком положении. Удержать [президента США Дональда] Трампа в украинском конфликте на стороне Европы можно только раскручиванием мифа о "российской угрозе" Европе. Удержать Трампа от захвата Гренландии можно только отрицанием наличия такой угрозы. Куда ни кинь, везде клин», — обозначил Косачев.

Политик обратил внимание на то, что разговоры о «российской угрозе» ведутся с 2007 года, когда президент России Владимир Путин выступил на Мюнхенской конференции по безопасности и поставил вопрос приближения НАТО к российским границам.

«Европейцы полностью извратили содержание выступления Путина и запустили потужную мантру о "российской угрозе" Европе, которая затем была усилена европейской ложью о Южной Осетии в 2008 году, о майдане в 2014 году, о Минских соглашениях в 2015-2022 годах и о специальной военной операции в последние четыре года (...) Ружье, вывешенное европейцами на стене рядом с картой войны с Россией, не могло не выстрелить. Только выстрел этот по собственным ногам», — заключил Косачев.

Ранее в Кремле отказались говорить об интересах России в Гренландии. «Что касается наших планов в отношении Дании и Гренландии, я оставлю это без комментариев», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.