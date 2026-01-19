Реклама

Россия
19:35, 19 января 2026Россия

В России заявили о радикальных изменениях в тактике штурма городов

Блогер Звинчук: СВО кардинально изменила тактику штурма городов
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

СВО кардинально изменила тактику штурма городов. Об этом заявил блогер Михаил Звинчук в Telegram-канале, освещающем особенности тактических приемов при ведении боевых действий.

По его мнению, большое число дронов на современном поле боя привело к обоснованному отказу от штурма населенных пунктов большими силами. Этому способствовало и изменение характера обороны, которая стала очаговой, пояснил он.

Звинчук отметил, что тактика малых пехотных групп не приносит быстрый результат. Однако иначе в застройке продвигаться сложно, продолжает он. Современные штурмовые действия происходят группами по 2-3 человека, что позволяет избежать сосредоточенного огня противника, поясняет блогер. Логистика же выстраивается постепенно по мере закрепления в населенном пункте, добавил Звинчук.

Ранее стало известно о новой тактике, применяемой на СВО российскими танкистами. Она заключается в ударе первого танка из глубины, после чего вторая машина должна выехать на максимально близкое к противнику расстояние и бить прямой наводкой.

