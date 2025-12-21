Объявлено о новой тактике российских военных в зоне СВО

МО России: Танкисты группировки «Восток» использовали тактику двоек в Запорожье

В зоне специальной военной операции (СВО) танкисты группировки войск «Восток» использовали новую тактику — били по позициям противника двойками. Об этом объявили в Telegram-канале Министерства обороны России.

По сообщению оборонного ведомства, новая тактика использовалась военными для прорыва обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Сладкое в Запорожье. Тактика заключалась в ударе первого танка из глубины, после чего вторая машина должна была выехать на максимально близкое к противнику расстояние и бить прямой наводкой.

«Ключ к успеху в темпе и точности, а также в грамотной связке с беспилотниками: операторы корректируют огонь, подсказывают новые цели и предупреждают об угрозах», — сообщили в Минобороны.

После нанесения удара танки уезжают, чтобы перезарядиться и сменить направление работы.

Ранее стало известно о признаках подготовки ВСУ мощной атаки на Россию.