В СПЧ отреагировали на расправу над молодым россиянином в Подмосковье

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Марины Ахмедовой

Расправа над молодым человеком в Подмосковье вызывает страх перед поездками в общественном транспорте. Об этом заявила в Telegram член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, главный редактор издания «Регнум» Марина Ахмедова.

19 января в Электростали конфликт молодых людей привел к смерти 18-летнего россиянина. Один из участников применил нож. Сообщалось, что причиной всему якобы стало замечание, брошенное пассажиром автобуса сидевшей в салоне компании.

«Парни не выглядят так, чтоб к ним можно было подойти и сделать замечание», — написала в этой связи Ахмедова. Она указала, что в сети начали появляться различные версии случившегося, которые в деталях противоречат друг другу. «А пока только хочется сказать — как страшно ездить в автобусах», — добавила она.

Тем временем злоумышленника задержали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о расправе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Московской области.

