16:05, 19 января 2026Путешествия

В Турции оценили возможность отказа от системы «все включено»

АТОР: Турция исключила возможность отказа от системы «все включено»
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Igor Drondin / Shutterstock / Fotodom

В Турции исключили возможность отказа от системы «все включено» на курортах страны. Так распространившуюся в СМИ информацию оценил член правления TÜRSAB (Ассоциации туристических агентств Турции) Хамит Кук в беседе с Ассоциацией туроператоров России (АТОР).

По словам Кука, нет других стран, где система «все включено» применялась бы для массового туризма лучше, чем в Турции. Курортная страна никогда не откажется от такой модели туризма, подчеркнул он.

Ранее в Ассоциации туроператоров России раскрыли последствия отказа Турции от системы «все включено». По мнению вице-президента организации, для туриндустрии страны это будет катастрофическим шагом.

