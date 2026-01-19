Реклама

05:32, 19 января 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач рассказал о нетипичных признаках аллергии на мороз

Врач Умнов: При аллергии на мороз может развиваться конъюнктивит
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

Генетическая предрасположенность, а именно наличие бронхиальной астмы у родственников, а также профессиональная деятельность в условиях низких температур значительно увеличивают риск развития аллергии на холод, рассказал «Ленте.ру» старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

По словам врача, клинические проявления «морозной аллергии» чаще всего локализуются на открытых участках тела, таких как лицо, уши, руки, слизистая полости носа, верхние дыхательные пути и губы. Характерными симптомами, продолжил он, являются гиперемия, отечность, кожный зуд и, в некоторых случаях, образование корочек с серозно-геморрагическим отделяемым. Также пациенты жалуются на сухость, шелушение и стянутость кожи в области красной каймы губ, добавил эксперт.

Дополнительно могут развиваться конъюнктивит, слезотечение, ринит с чиханием и выделением из носа, а также бронхоспазм

Александр Умнов врач

«Важно дифференцировать "морозную аллергию" от обморожения, которое характеризуется более длительным воздействием низких температур и проявляется через несколько часов после воздействия. В отличие от обморожения, симптомы аллергии на холод исчезают быстро после возвращения в теплое помещение», — отметил эксперт.

Умнов посоветовал перед выходом на улицу в холодное время года обрабатывать открытые участки кожи специальными мазями, а на губы наносить гигиеническую помаду. Если на коже уже присутствует аллергия, то обязательно помазать мазью или гелем против аллергии, чтобы заранее облегчить зуд и не допустить дальнейшего раздражения на холоде, добавил врач. Он также предупредил, что само по себе переохлаждение является триггером заболеваний и различных аллергий.

Ранее врач назвал нетипичные признаки опухоли головного мозга. Так, беспричинная радость или страх могут указывать на рост новообразований.

