Кимаковский: ВС РФ за три дня уничтожили десятки бойцов ВСУ из элитных частей

Российские военнослужащие уничтожили десятки бойцов из элитных частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) за три дня. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

По его словам, это произошло в ходе боев в Запорожской области. Вооруженные силы (ВС) России использовали фугасные авиационные бомбы (ФАБ).

«За трое суток ударами ФАБ уничтожены несколько десятков боевиков подразделения "Волки да Винчи" и полка "Шквал"», — рассказал Кимаковский.

Ранее стало известно, что солдаты Нацгвардии Украины дезертировали в Запорожской области. Причиной стали массированные удары ФАБ по позициям ВСУ.