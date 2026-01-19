Реклама

Захарова оценила слова чиновника ЕС о нехватке шуток в публичных заявлениях

Захарова: Нехватка шуток в заявлениях компенсируется анекдотичностью политики ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Нехватка шуток в публичных заявлениях Европейского союза (ЕС) с лихвой компенсируется анекдотичностью его политики. Об этом в Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так дипломат прокомментировала заявление европейского чиновника, рассказавшего, что в Брюсселе считают недостаток шуток проблемой, которая отражается на возможности донести европейское послание до публики.

«И без юмора обхохочешься», — добавила Захарова.

Ранее Захарова в интервью программе «Русский мир» на телеканале «Спас» заявила, что Россия не отдалялась от Запада, он сам замотался в клубок собственных обид и фобий. Она подчеркнула, что действия западных государств в сложившейся ситуации уподобляются поведению свернувшегося ежа, который, по сути, изолировал лишь самого себя. Захарова также отметила, что опасения Запада в отношении России лишены объективных оснований и скорее напоминают иррациональную фобию.

