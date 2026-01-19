Застройщика ПИК призвали обеспечить равный доступ интернет-провайдеров в дома

ФАС призвала девелопера ПИК обеспечить равный доступ интернет-провайдеров в дома

Застройщика ПИК призвали обеспечить равный доступ интернет-провайдеров в возведенные им жилые дома. Такое предписание девелоперу сделала Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

В ФАС подчеркнули, что группа компаний ПИК обязана не допускать немотивированных, а также технологически и экономически необоснованных отказов в доступе сторонних интернет-провайдеров к необходимой для подключения сети инфраструктуре и общему имуществу домов.

Входящему в группу ПИК оператору «Ловител» придется разработать и согласовать с ФАС порядок доступа конкурентов к его инфраструктуре за экономически обоснованную плату. ПИК должна выполнить требование в течение 10 дней с момента получения. Если этого не случится, застройщику грозит штраф в 500 тысяч рублей.

Ранее в московском жилом комплексе «Матвеевский парк» застройщика ПИК сломались лифты, из-за чего жильцам стало сложнее попасть домой.