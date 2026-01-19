Женщины рассказали о заставляющих терпеть измены причинах

Сексолог Трейси Кокс побеседовала с успешными женщинами и выяснила, почему они годами терпят измены супругов. Их истории она пересказала Daily Mail.

Кокс считает, что огромное количество счастливых браков держится на молчаливом согласии супругов. Согласно этой негласной договоренности, один партнер не задает вопросов, а другой — скрывает романы на стороне. Сексолог утверждает, что эта стратегия работает, потому что устраивает обоих.

Так, одна из собеседниц Кокс рассказала, что после 25 лет брака муж стал для нее лучшим другом. Она не хочет с ним близости, но и разводиться не желает. Вместо этого она позволила мужу заводить романы на стороне. Единственным условием было, чтобы она, общие знакомые и родственники ничего об этом не знали. «После этого наш брак улучшился. Мы перестали ссориться из-за интима, я перестала обижаться из-за необходимости заниматься сексом, а он перестал чувствовать себя отвергнутым», — призналась собеседница сексологу.

Другая женщина заявила, что закрывает глаза на измены мужа, потому что ему нравятся БДСМ-практики, а она не представляет себя в роли властной госпожи. «Почему меня должно беспокоить, если он время от времени платит за то, чтобы его выпорола какая-нибудь женщина в латексе? Это делает его счастливым, а я сохраняю свое достоинство и свой брак», — объяснила она.

Также, по словам Кокс, супружескую неверность часто игнорируют, если мужчина обеспечивает содержание и статус, которые женщина не может позволить себе самостоятельно. В этом случае многие предпочитают не замечать измены и даже рады им, так как им не приходится заниматься сексом с мужем.

Ранее женщины рассказали, что ненавидят одну позу в сексе, которую обожают мужчины. Такой позой оказалась «обратная наездница».

