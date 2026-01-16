Реклама

08:30, 16 января 2026Забота о себе

Женщины признались в ненависти к одной любимой мужчинами секс-позе

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: NDAB Creativity / Shutterstock / Fotodom  

Женщины рассказали, что на самом деле ненавидят одну позу в сексе, которая очень нравится многим мужчинам. Об этом сообщает издание Metro.

Так, женщины, чьи слова приводит издание, заявили, что они не любят позу «обратная наездница». «Я ненавижу ее. Это так неудобно… Еще и пялиться на ноги, и чувствовать неловкость из-за того, что он смотрит на мой анус», — призналась одна из женщин. Другим минусом они назвали то, что не знаю, куда деть руки, когда они занимаются сексом в такой позе.

Сексопатолог Кейт Кэмпбелл отметила, что в этом нет ничего удивительного. «Некоторым женщинам не нравится эта поза, особенно из-за того, что они не смотрят мужчине в глаза. Положение спиной к партнеру может заставить некоторых девушек чувствовать себя так, будто их использовали», — объяснила она.

Специалистка добавила, что многих также пугают истории о том, что мужчины в этой позе получают травмы пениса. «Впрочем, некоторым женщинам нравится контролировать ускорение и замедление в этой позе, хотя это требует большой выносливости», — заключила она.

Ранее британский хирург Каран Радж назвал «обратную наездницу» самой опасной секс-позой. По его словам, она чаще других становится причиной травм

