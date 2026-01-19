Реклама

Экономика
05:23, 19 января 2026Экономика

Золотой запас России рекордно вырос

Российский золотой запас вырос на рекордные $130 млрд
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Золотой запас России в 2025 году вырос на рекордные 130 миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка РФ.

На 1 января 2025 года в хранилищах ЦБ находилось золотых слитков на 195,7 миллиарда долларов. Спустя год это значение выросло до 326,5 миллиарда. Резкий рост связан с повышением цен на золото — за год стоимость тройской унции выросла с 2,6 тысячи долларов до 4,4 тысячи.

При этом в физическом выражении золотой запас РФ немного уменьшился — на 0,2 миллиона тройских унций (6,2 тонны). 1 декабря запасы составляли 74,8 миллиона тройских унций (2326,5 тонны).

Ранее стало известно, что по итогам декабря 2025 года международные резервы России увеличились на 2,76 процента в месячном выражении. К началу января их объем достиг отметки примерно 754,85 миллиарда долларов.

