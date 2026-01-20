20 января в России отмечают День делопроизводственной службы МВД и День Крымской Республики, а в мире — День осведомленности о пингвинах. Православные чтут память святого пророка Иоанна Предтеча. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 20 января — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День Республики Крым

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Праздник приурочен к годовщине проведения Всекрымского референдума 1991 года, на котором 93 процента жителей полуострова проголосовали за восстановление автономии республики. Это была первая попытка определить судьбу полуострова на основании волеизъявления его жителей.

День делопроизводственной службы МВД России

Праздник был установлен в честь создания в 1803 году первых структурных подразделений, отвечающих за организацию работы с документами в органах внутренних дел Российской империи. Сейчас делопроизводственная служба МВД продолжает обеспечивать бесперебойную работу ведомства, занимаясь документооборотом, контролем исполнения решений и поручений, а также защитой информации.

Праздники в мире

День осведомленности о пингвинах

Фото: Stringer / Reuters

Экологический праздник призван привлечь общественное внимание к численности пингвинов и проблеме утраты их мест обитания. По данным ученых, до 99 процентов императорских пингвинов могут исчезнуть к 2100 году из-за климатического кризиса на планете.

Какие еще праздники отмечают в мире 20 января

Международный день принятия;

День любителей сыра;

День прогулки на свежем воздухе;

День Народной армии в Лаосе.

Какой церковный праздник 20 января

Собор Иоанна Предтечи

В церковной традиции соборы отмечают на следующий день после важных праздников — в это время верующие почитают святых, сыгравших важную роль в событии, которое вспоминали накануне. Так, на следующий день после Крещения Господня церковь чтит память Иоанна Предтечи, который лично крестил Христа в водах Иордана.

Приметы на 20 января

20 января по народному календарю — день Ивана Бражника. На Руси в это время было принято устраивать застолья с алкогольными напитками, чтобы «запить и забыть беды» на год вперед.

Сон в ночь на 20 января — вещий.

Пересчитывать деньги в этот день — к убыткам.

Солнечная погода 20 января — к жаркому лету.

Кто родился 20 января

Французский актер, известный по фильмам «Шоколад», «Люди Икс: Дни минувшего будущего» и «Мир юрского периода». Знаковой его работой считается роль в комедии «1+1», которая признана одной из самых успешных картин в истории французского кино.

Фото: Александр Щербак/Коммерсантъ

Российская балерина, заслуженная артистка России. С середины девяностых по начало нулевых Волочкова исполняла ведущие партии на сценах Мариинского и Большого театров. С 2004 года занимается авторскими проектами, снимается в кино и участвует в телешоу.

Кто еще родился 20 января