Экономика
16:06, 20 января 2026Экономика

Последствия обрушившейся на Землю магнитной бури оценили

Ученый Юрасов: Текущая магнитная буря может повлиять на связь и навигацию
Виктория Клабукова

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Обрушившаяся на Землю магнитная буря может сказаться на работе технических устройств. О влиянии магнитных возмущений такой силы агентству городских новостей «Москва» рассказал доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов.

Помимо недомогания, россияне могут столкнуться и с другими неблагоприятными последствиями, в частности, сбоем в работе технологических систем. Так, из-за воздействия солнечного ветра из строя могут выйти радиосвязь и навигационные системы, такие как GPS. Выбрасываемое Солнцем рентгеновское и ультрафиолетовое излучение может ионизировать верхние слои атмосферы нашей планеты, влияя на условия распространения радиоволн, объяснил ученый. Однако глобальных масштабов такие сбои не достигнут — мощности магнитной бури класса G4 для этого недостаточно. В целом, как подчеркнул Юрасов, в истории человечества ни одно геомагнитное возмущение не повлекло изменений планетарного значения.

20 января на Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря. Ее мощность практически достигла экстремального уровня G5 — максимальное значение колебаний составило G4.7. К концу дня, по прогнозам специалистов, геомагнитная буря стабилизируется на уровне G1-G3 (от слабой до сильной).

