Экономика
13:56, 20 января 2026Экономика

На Земле начала бушевать магнитная буря

ИКИ РАН: Магнитная буря приблизилась к уровню G4
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: muratart / Shutterstock / Fotodom

Геомагнитные индексы вернулись на уровень, близкий к G4 (очень сильная магнитная буря), сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.

Интенсивность бури достигла уровня G3.7. Данный всплеск, предположительно, является последним в текущем событии. После его завершения геомагнитная буря должна стабилизироваться до конца суток на уровне G1-G3 (от слабой до сильной).

Вероятность достижения высшего уровня G5 (экстремальная буря) в оставшееся время оценивается как крайне незначительная — не более 5 процентов. Центральные части плазменного облака, пришедшего вчера к Земле, как считается, в основном миновали планету и направляются дальше. В течение 3-4 суток они достигнут Юпитера, а в среду, 21 января, накроют комету 3I/ATLAS, которая в настоящее время находится примерно на полпути от Земли к Юпитеру.

Ранее синоптик Евгений Тишковец перечислил российские регионы, где в ночь на среду, 21 января, можно будет увидеть полярные сияния при интенсивном уровне геомагнитных колебаний. Это Крым, Дагестан, Ненецкий автономный округ, Республика Коми, Полярный Урал, большая часть Югры, возможно, отдельные районы Кольского полуострова и Карелии, юг Красноярского края, Хакасия, Прибайкалье, Приамурье, а также южные районы Якутии, Камчатки и Приморья.

