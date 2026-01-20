Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:33, 20 января 2026Экономика

Часть россиян призвали готовиться к полярным сияниям

Синоптик Тишковец: Жители Крыма смогут увидеть северное сияние
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: George Zakharchuk / Russian Look / Globallookpress.com

Второй пик сильнейшей магнитной бури может достигнуть уровня G4 (очень сильная буря), а полярные сияния, вызванные геомагнитным явлением, смогут наблюдать даже жители южных регионов России. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Небо большей части территории страны будет закрыто плотными облаками, поэтому увидеть северное сияние смогут только жители регионов, над которыми в ночь на среду, 21 января, будут господствовать антициклоны. Это Крым, Дагестан, Ненецкий автономный округ, Республика Коми, Полярный Урал, большая часть Югры, возможно, отдельные районы Кольского полуострова и Карелии, юг Красноярского края, Хакасия, Прибайкалье, Приамурье, а также южные районы Якутии, Камчатки и Приморья.

В ночь на вторник, 20 января, над территорией России наблюдались самые мощные в XXI веке северные сияния — их можно было видеть даже на уровне широты около 40 градусов. Сияние наблюдали жители Ростовской области, Крыма и Краснодарского края.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дания угрожает России отобрать земли под зданиями посольства. Что говорят дипломаты?

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    Конфликт вокруг Гренландии сорвал подписание соглашения по Украине в Давосе

    Оценены шансы Мбаппе забить бывшей команде в Лиге чемпионов

    Два российских подростка решились на теракт ради денег

    Россия резко нарастила поставки одного вида продукции в Китай

    Российский фондовый рынок перешел к снижению

    Лавров осудил Запад за разговоры «по понятиям»

    Россия снизила закупки одного китайского девайса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok