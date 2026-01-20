Часть россиян призвали готовиться к полярным сияниям

Синоптик Тишковец: Жители Крыма смогут увидеть северное сияние

Второй пик сильнейшей магнитной бури может достигнуть уровня G4 (очень сильная буря), а полярные сияния, вызванные геомагнитным явлением, смогут наблюдать даже жители южных регионов России. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Небо большей части территории страны будет закрыто плотными облаками, поэтому увидеть северное сияние смогут только жители регионов, над которыми в ночь на среду, 21 января, будут господствовать антициклоны. Это Крым, Дагестан, Ненецкий автономный округ, Республика Коми, Полярный Урал, большая часть Югры, возможно, отдельные районы Кольского полуострова и Карелии, юг Красноярского края, Хакасия, Прибайкалье, Приамурье, а также южные районы Якутии, Камчатки и Приморья.

В ночь на вторник, 20 января, над территорией России наблюдались самые мощные в XXI веке северные сияния — их можно было видеть даже на уровне широты около 40 градусов. Сияние наблюдали жители Ростовской области, Крыма и Краснодарского края.