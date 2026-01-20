Реклама

03:48, 20 января 2026Бывший СССР

Бывшая пресс-секретарь Зеленского обвинила Украину

Мендель: Украина сама виновата в страданиях гражданского населения
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетНаселение России:
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Украина якобы сама виновата в страданиях гражданского населения из-за российских обстрелов. Об этом она написала в Х.

По ее словам, Россия морит мирных жителей холодом, потому что Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по объектам в глубине РФ. На это появилась волна резкой критики со стороны пользователей соцсети.

В комментариях чиновницу обвиняли в отсутствии профессионализма, потере репутации и работе в интересах России. Пользователи в комментариях писали, что, несмотря на холод и тяжелые условия — на фронте и в тылу, — украинцы не принимают никаких оправданий агрессии и не готовы мириться с позицией, которую считают предательской.

Ранее ресурс The Military Watch Magazine заявил, что европейские страны не в состоянии в сжатые сроки создать аналог российской баллистической ракеты «Орешник». Авторы материала отмечают, что из-за «значительных технологических препятствий» даже в случае успеха ракета европейского производства будет в несколько раз дороже «Орешника».

