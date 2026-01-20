Мендель: Украина сама виновата в страданиях гражданского населения

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Украина якобы сама виновата в страданиях гражданского населения из-за российских обстрелов. Об этом она написала в Х.

По ее словам, Россия морит мирных жителей холодом, потому что Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по объектам в глубине РФ. На это появилась волна резкой критики со стороны пользователей соцсети.

В комментариях чиновницу обвиняли в отсутствии профессионализма, потере репутации и работе в интересах России. Пользователи в комментариях писали, что, несмотря на холод и тяжелые условия — на фронте и в тылу, — украинцы не принимают никаких оправданий агрессии и не готовы мириться с позицией, которую считают предательской.

