08:03, 20 января 2026Россия

Прошедший «Бахмутскую мясорубку» вагнеровец не выжил во время новой операции

Прошедший Бахмут вагнеровец Карабанов погиб под Красноармейском
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Прошедший «Бахмутскую мясорубку» экс-вагнеровец Александр Карабанов не выжил во время новой операции — боев за Красноармейск. Об этом стало известно из публикации портала «Брянские новости».

Как рассказали авторы издания, о смерти прошедшего Бахмут Карабанова стало известно еще в октябре 2025 года, однако его тело смогли привезти в родной регион лишь в январе 2026 года. Прощание с экс-вагнеровцем прошло 19 января.

Известно, что Карабанов был награжден множеством наград Луганской и Донецкой народных республик и Министерства обороны России. Обстоятельства смерти бойца не приводятся.

О взятии Красноармейска под российский контроль президенту Владимиру Путину докладывали 1 декабря 2025 года.

