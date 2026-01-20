Реклама

Девушка элегантно отомстила испортившей ее день рождения матери

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: BearFotos / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Faustian_foibles рассказала о том, как попытка поужинать с семьей в честь ее дня рождения обернулась скандалом с матерью. По словам девушки, она элегантно отомстила попытавшейся сорвать праздник родственнице.

«Моя мать — сложный человек. Она может быть бескорыстно полезной в трудные времена, но когда все должно быть легко и просто, она будто обязана все испортить. К тому же она появляется слишком рано на всех мероприятиях и перекладывает все проблемы на других», — написала девушка.

Так произошло и в этот раз: автор забронировала столик в ресторане и появилась там за 15 минут до назначенного времени. В заведение также пришли ее брат с женой и их дети. Однако ее мать уже была там и пребывала в ярости, поскольку ее «заставили ждать два часа». После длительных препирательств именинница сказала, что женщине стоит просто уйти, если она собирается вести себя подобным образом.

«Она отказалась и начала предлагать покинуть ресторан мне, поскольку "дело изначально было не в дне рождения, а в возможности провести время с внуками". Хорошо, если мой день рождения посвящен общению с детьми, то именно так я и буду его отмечать! Поэтому я полностью завладела детьми брата и не позволила ей провести с ними ни минуты. Вместо этого она сидела в углу и дулась», — рассказала девушка о своей спонтанной мести.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о необычной мести соседу. Тот позволял своей собаке, золотистому ретриверу по кличке Дюк, испражняться на участке автора.

