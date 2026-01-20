Реклама

Дочь Веры Брежневой показала возлюбленного на откровенном фото

Дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман показала возлюбленного на фото
Карина Черных
Фото: @sonyaxkiperman

Дочь украинской певицы Веры Брежневой Соня Киперман показала возлюбленного на откровенном фото. Публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

24-летняя наследница артистки поделилась кадрами с пляжного отдыха в Лос-Анджелесе, США. На одном из них она позировала в бикини в красно-белую клетку на фоне пальм. При этом девушка обнимала избранника, который надел черные шорты и продемонстрировал обнаженный торс с кубиками пресса. В свою очередь, она не раскрыла имя возлюбленного и подробности отношений.

Соня Киперман — старшая дочь певицы Веры Брежневой и тренера по дзюдо Виталия Войченко. Известно, что девушка носит фамилию отчима — предпринимателя Михаила Кипермана. Также у нее есть младшая сестра Сара Киперман.

Ранее в январе оказалась раскрыта личность нового возлюбленного российской актрисы театра и кино Кристины Асмус.

