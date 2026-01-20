Дочь Веры Брежневой показала возлюбленного на откровенном фото

Дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман показала возлюбленного на фото

Дочь украинской певицы Веры Брежневой Соня Киперман показала возлюбленного на откровенном фото. Публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

24-летняя наследница артистки поделилась кадрами с пляжного отдыха в Лос-Анджелесе, США. На одном из них она позировала в бикини в красно-белую клетку на фоне пальм. При этом девушка обнимала избранника, который надел черные шорты и продемонстрировал обнаженный торс с кубиками пресса. В свою очередь, она не раскрыла имя возлюбленного и подробности отношений.

Соня Киперман — старшая дочь певицы Веры Брежневой и тренера по дзюдо Виталия Войченко. Известно, что девушка носит фамилию отчима — предпринимателя Михаила Кипермана. Также у нее есть младшая сестра Сара Киперман.

