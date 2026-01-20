Доходы России от поставок пива за рубеж резко выросли

«Агроэкспорт»: Доходы России от экспорта пива увеличились на 19 % в 2025 году

По итогам 2025 года суммарные доходы российских экспортеров от поставок пива за рубеж увеличились на 19 процентов в сравнении с показателем за 2024 год. Об этом сообщается в Telegram-канале федерального центра «Агроэкспорт».

Речь идет об алкогольном пиве. За 12 месяцев отечественные экспортеры отправили иностранным покупателям пива на общую сумму более 103 миллионов долларов. В физическом выражении показатель превысил отметку 190 тысяч тонн, уточнили эксперты.

Главными покупателями российского пива оказались дружественные страны. Лидером с большим отрывом от преследователей оказалась Белоруссия, которая обеспечила 30 процентов всех экспортных поставок отечественного хмельного напитка. На второй строчке расположился Казахстан с долей 28 процентов, а топ-3 замкнул Китай (10 процентов). Четвертое место рейтинга заняла Киргизия (8 процентов), а пятое — Таджикистан (3 процента), резюмировали аналитики.

Экспорт российского пива резко растет на фоне не менее стремительного снижения потребления хмельного напитка на внутреннем рынке. На фоне повышения акцизов и роста розничных цен продажи этого вида алкоголя в стране в 2025 году просели почти на 17 процентов. Подобная динамика фиксируется на фоне сокращения числа отечественных пивоваров, отмечают в Федерации рестораторов и отельеров. Без дополнительных мер поддержки со стороны государства, поясняют в отраслевом объединении, российским пивоварам будет трудно пережить резкое падение спроса.