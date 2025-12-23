Реклама

Экономика
11:41, 23 декабря 2025Экономика

Россияне стали реже пить один алкогольный напиток

Федерация рестораторов и отельеров: Продажи пива просели почти на 17%
Кирилл Луцюк

Фото: Josh Olalde / Unsplash

В 2025 году розничные продажи пива уменьшились почти на 17 процентов. Об этом заявил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Алексей Небольсин. Его процитировало Ura.Ru.

Он уточнил, что, согласно официальной статистике, производство уменьшилось лишь на полпроцента. Его объемы Небольсин назвал искусственно завышенными за счет маркировки «Честный знак». Вице-президент федерации уверен, что производителей пива в России становится все меньше, а объемы выпуска падают вместе с реализацией, так как склады оказываются затоваренными. Также он назвал мифом заявления о том, что в стране происходит обеление рынка за счет маркировки.

По словам Небольсина, в России уменьшается количество пивоваров. Условия, в которых им приходится работать, усложняются все сильнее. Ситуация усугубляется тем, что данная категория предпринимателей, в отличие от их коллег из других сегментов экономики, не получила никаких серьезных мер поддержки.

«Сайты объявлений пестрят предложениями о продаже готового бизнеса по производству пива, сидра, медовухи. Кто-то закрывает, а кто-то продолжает варить, но ищет покупателя. Сложно и с оборудованием: в Китае ничего хорошего нет, Европа закрыта, в Турции такое не производят», — сказал он.

Ранее стало известно о серьезном падении экспорта российского пива на китайский рынок. Так, если в ноябре 2024 года речь шла о поставках на 1,8 миллиона долларов, то в последний месяц осени уходящего года данный показатель сократился до 549,1 тысячи.

