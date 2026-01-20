Депутат Делягин обвинил либералов в закрытии ресторанов в Москве

Массовое закрытие ресторанов в Москве объясняется политикой «либералов кровавых 1990-х». Такую причину в комментарии «Газете.Ru» назвал зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

По его словам, городские власти прикладывают много усилий, чтобы изменить ситуацию, в том числе создают праздничную атмосферу в городе, но полностью переломить тренд, формирующийся под воздействием социально-экономической политики на федеральном уровне, не представляется возможным.

«Повышение налогов, усиление административного давления в сочетании с падением жизненного уровня граждан и ростом мигрантского террора, безусловно, ухудшают положение малого и среднего бизнеса», — подчеркнул депутат.

По его мнению, политику охлаждения экономики проводят последователи тех, кто управлял Россией в 1990-е годы. Одним из ее результатов становится разрушение производящих секторов экономики в пользу финансовых спекулянтов, а с ними закрываются и точки общественного питания. Каким образом связаны эти процессы, Делягин не уточнил.

Также депутата возмутил слишком крепкий рубль, из-за которого люди не хотят тратить деньги. По его мнению, курс рубля должен быть заметно ниже, однако те же самые силы из 1990-х сознательно удерживают его.

Ранее общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Сергей Миронов связал массовое закрытие ресторанов в столице (только с начала года перестали работать 45 точек) с ростом рынка готовой еды в супермаркетах, которая стала слишком дешевой. Также он напомнил о дефиците кадров в общепите, который, в числе прочего, связан с недостаточным количеством мигрантов в городе.