Экс-ассистентка Бекхэма поддержала его сына после скандальных высказываний о родителях

Экс-ассистентка Бекхэма Ребекка Лосс заявила, что хорошо знает семью Бруклина

Экс-ассистентка английского футболиста Дэвида Бекхэма Ребекка Лосс поддержала его старшего сына Бруклина после скандальных высказываний о ссоре с семьей. Ее комментарий появился в обсуждениях под сторис наследника спортсмена в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бывшая помощница Бекхэма заявила, что рада за Бруклина. По ее словам, она слишком хорошо знает его родителей. «Я так счастлива, что он наконец-то начал защищать себя и публично говорить о проблемах. Мне было так жаль его бедную жену, слишком хорошо зная, какими они могут быть», — подчеркнула Лосс.

Бруклин прервал молчание и раскрыл детали о ссоре с семьей. Так, он заявил, что не стремится примириться со звездной семьей, которая годами контролировала его жизнь, а сейчас нападает на него в соцсетях и медиа.

Кроме того, Бруклин обвинил родственников в попытке разрушить отношения с его женой, моделью и актрисой Николой Пельтц. Ранее Page Six сообщало, что он находится под ее влиянием. «Люди в замешательстве по поводу событий последнего месяца. Казалось, что все утихло, но решение отписаться от родителей и заблокировать их, похоже, снова поднимает этот вопрос. Что Никола пытается доказать?» — отметил анонимный инсайдер.