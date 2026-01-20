Европу уличили в желании противостоять США

Политолог Блохин уличил Европу в желании противостоять США

Европа хочет продемонстрировать США, что готова противостоять Вашингтону не только в экономической плоскости, но и в военно-политической, рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин. Так в беседе с «Лентой.ру» политолог объяснил приостановку информирования странами-союзниками по НАТО разведданными с США.

«Это не сам альянс, а американские союзники. Потому что само НАТО не будет, я думаю, ограничивать США. НАТО — это вообще американский инструмент. Поэтому эта инициатива идет от европейских государств для того, чтобы начать оказывать некое давление на США, показать, что они готовы будут американцам противостоять, условно говоря, не только в экономической плоскости, но и отчасти в военно-политической», — отметил Блохин.

По словам американиста, позиция стран демонстрирует, что Европа — это независимый центр принятия решений.

«В той же последней стратегии национальной безопасности Европа воспринимается для США как враждебная сила и не воспринимается как независимый центр. Американцы Европу всерьез не воспринимают. Это ее попытка выделиться», — заключил он.

Ранее стало известно, что страны-союзники по НАТО перестали делиться с США разведданными. Это произошло из-за планов американского лидера Дональда Трампа по захвату Гренландии и деградации доверия внутри альянса, передает британский портал I Paper, ссылаясь на источники в западном разведсообществе.

