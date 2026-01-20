Реклама

Евросоюзу предрекли уничтожение

Дубинский: Случится экономическое уничтожение ЕС и раздел влияния между РФ и США
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз в свете последних событий может быть уничтожен экономическим путем. Тогда Россия и США разделят между собой влияние в Европе, такой исход предрек депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в Telegram-канале.

«С одной стороны, ЕС отрезан от дешевых российских энергоносителей. С другой стороны — американские пошлины на товары ключевых экспортных экономик ЕС. И одновременно — напряжение в отношениях с Китаем и Индией», — перечислил парламентарий.

По его словам, все это похоже на экономическую подготовку к дезинтеграции Европейского союза.

Ранее сообщалось, что возможное введение президентом США Дональдом Трампом пошлин из-за ситуации вокруг Гренландии может спровоцировать рецессию в Великобритании. Экономика страны может потерять до 21,6 миллиарда фунтов.

