В Британии заявили об угрозе рецессии из-за пошлин Трампа

The Telegraph: Пошлины Трампа могут спровоцировать рецессию в Британии

Возможное введение президентом США Дональдом Трампом пошлин может спровоцировать рецессию в Великобритании. Об этом заявило британское издание The Telegraph.

Отмечается, что в таком случае экономика Великобритании может потерять до 21,6 миллиарда фунтов.

«Учитывая, что экономика Великобритании в настоящее время растет на 0,2–0,3 процента в квартал, если этот удар будет нанесен сразу, это может спровоцировать рецессию», — говорится в статье.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин против ряда европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии.

Позднее глава МИД королевства Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Дания имеет свои красные линии, которые нельзя пересекать. Дипломат подчеркнул, что «именно сейчас важно, чтобы Европейский союз (ЕС) и его союзники отстаивали принципы территориальной целостности и суверенитета».