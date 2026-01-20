Реклама

Экономика
03:02, 20 января 2026

В Британии заявили об угрозе рецессии из-за пошлин Трампа

Евгений Силаев
Евгений Силаев

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Возможное введение президентом США Дональдом Трампом пошлин может спровоцировать рецессию в Великобритании. Об этом заявило британское издание The Telegraph.

Отмечается, что в таком случае экономика Великобритании может потерять до 21,6 миллиарда фунтов.

«Учитывая, что экономика Великобритании в настоящее время растет на 0,2–0,3 процента в квартал, если этот удар будет нанесен сразу, это может спровоцировать рецессию», — говорится в статье.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин против ряда европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии.

Позднее глава МИД королевства Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Дания имеет свои красные линии, которые нельзя пересекать. Дипломат подчеркнул, что «именно сейчас важно, чтобы Европейский союз (ЕС) и его союзники отстаивали принципы территориальной целостности и суверенитета».

