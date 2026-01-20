Форвард норвежского клуба за две минуты оформил дубль в ворота «Манчестер Сити» в матче ЛЧ

Форвард норвежского «Буде-Глимт» Каспер Хег оформил дубль в домашнем матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Датскому нападающему потребовалось на это две минуты. Он отличился на 22-й и 24-й минутах.

На момент написания новости в матче идет перерыв. Со счетом 2:0 ведет норвежская команда. Ворота «Буде-Глимт» защищает российский голкипер Никита Хайкин. Если счет останется прежним, норвежцы одержат первую победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

В конце ноября Хайкин в домашнем матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса» (2:3) установил рекорд по числу сейвов в одной игре турнира среди россиян. Голкипер 12 раз спас свои ворота.