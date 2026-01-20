Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
10:59, 20 января 2026Культура

Гонорары Лепса упали на миллионы рублей из-за невостребованности

Mash: Гонорар Григория Лепса упал на 5 миллионов рублей
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певец Григорий Лепс после новогодних праздников столкнулся с невостребованностью и был вынужден снизить гонорар за выступление на пять миллионов рублей. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Telegram-канал Mash.

Утверждается, что агенты артиста снизили стоимость его выступлений на корпоративах с 15 миллионов рублей до 10 миллионов за один час. На данный момент эта мера не помогает Лепсу получать новые заказы: в феврале у него запланированы только два частных шоу в формате квартирника.

Также стало известно, что автор «Рюмки водки на столе» столкнулся и со слабыми продажами билетов на свой зимний тур для широкой публики. Так, на концерты в Воронеже и Ессентуках пока распроданы лишь по половине зала, а в Ставрополе — два сектора из восьми.

Ранее стало известно, что Григорий Лепс выставил на продажу два особняка на Новорижском шоссе в Москве. Деньги понадобились артисту из-за желания потратить более 300 миллионов рублей на свадьбу с 19-летней Авророй Кибой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дания угрожает России отобрать земли под зданиями посольства. Что говорят дипломаты?

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Минобороны сообщило об уничтожении танка Leopard в зоне СВО

    Суд определился с продлением ареста замминистру обороны Тимуру Иванову

    Лавров рассказал о сожалениях многих западных политиков

    Лавров высказался о планах по сохранению действующего режима на Украине

    Лавров раскрыл судьбу российского экипажа танкера Marinera

    Honor скопировала iPhone

    В Минобороны России назвали цели ночного массированного удара по объектам Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok