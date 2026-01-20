Реклама

13:54, 20 января 2026Силовые структуры

Готовившихся взорвать школу в России мужчин приговорили к длительным срокам

Суд дал двум жителям ДНР по 14 лет за подготовку теракта в школе в Дебальцево
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд приговорил двух жителей Донецкой народной республики (ДНР) к 14 годам заключения каждого за подготовку теракта в школе Дебальцево. Об этом сообщает РИА Новости.

Первые три года каждый из них проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Также им назначен штраф по 300 тысяч рублей.

Установлено, что в начале 2024 года один из фигурантов согласился за деньги подорвать общеобразовательную школу. Для этого он получил сумку, внутри которой находились два взрывчатых вещества и взрывные устройства. Мужчина показал ее товарищу и предложил ему за вознаграждение присоединиться. Тот забрал сумку себе. 11 апреля ее нашли правоохранители.

Ранее ФСБ показала на видео ликвидацию мужчины, готовившего теракт в Ставрополе.

