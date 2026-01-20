Инородное тело нашли внутри 19-летней россиянки

Ura.ru: Зубную щетку нашли внутри жительницы Тюмени, она проглотила ее случайно

Инородное тело нашли внутри 19-летней жительницы Тюмени. Как рассказали Ura.ru в региональном департаменте здравоохранения, юная россиянка проглотила зубную щетку случайно во время чистки зубов.

Пострадавшая почувствовала тяжесть в желудке и вызвала бригаду медиков. Ее госпитализировали.

Фельдшер пояснил, что чаще всего случайно проглоченные предметы выходят естественным путем. Опасными считаются вещи с острыми краями, батарейки и магниты. Они могут порвать стенки пищевода, желудки и вызвать ожоги. Если возникло затрудненное дыхание, посинели губы и сложно говорить, это значит, что предмет застрял в дыхательных путях.

