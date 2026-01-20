Реклама

08:36, 20 января 2026

Инородное тело нашли внутри 19-летней россиянки

Ura.ru: Зубную щетку нашли внутри жительницы Тюмени, она проглотила ее случайно
Майя Назарова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Инородное тело нашли внутри 19-летней жительницы Тюмени. Как рассказали Ura.ru в региональном департаменте здравоохранения, юная россиянка проглотила зубную щетку случайно во время чистки зубов.

Пострадавшая почувствовала тяжесть в желудке и вызвала бригаду медиков. Ее госпитализировали.

Фельдшер пояснил, что чаще всего случайно проглоченные предметы выходят естественным путем. Опасными считаются вещи с острыми краями, батарейки и магниты. Они могут порвать стенки пищевода, желудки и вызвать ожоги. Если возникло затрудненное дыхание, посинели губы и сложно говорить, это значит, что предмет застрял в дыхательных путях.

Ранее сообщалось, что огурец достали из жительницы Уфы после экстремальных секс-практик.

Девушка поступила в медучреждение с жалобами на спазмы и боль в заднем проходе. Молодой человек, который привез горожанку к врачам, объяснил, что они использовали съедобное во время телесного контакта.

