13:42, 20 января 2026Путешествия

Иностранная авиакомпания отменила рейс из Москвы после объявления посадки

Turkish Airlines отменила рейс из Москвы в Стамбул после объявления посадки
Алина Черненко

Фото: InsectWorld / Shutterstock / Fotodom  

Авиакомпания Turkish Airlines отменила рейс из Москвы в Стамбул уже после объявления посадки в самолет. Об этом порталу TourDom рассказала одна из пассажирок.

По данным источника, Airbus A330 должен был вылететь из столичного аэропорта Внуково 20 января в 02:05. Однако сначала рейс перенесли на 20 минут, а затем — на 04:00. Через некоторое время после объявления о начале посадки по громкой связи пассажирам сказали, что им нужно забрать свой багаж на ленте. Людям пришли сообщения об отмене рейса по техническим причинам.

По словам собеседницы издания, ни одного представителя иностранного перевозчика в тот момент на стойке не было. Никаких объяснений и извинений тоже не последовало.

«Людей не проинформировали о порядке действий в сложившейся ситуации. Про иностранных туристов тоже не подумали: никаких дополнительных разъяснений», — пожаловалась пассажирка.

Она добавила, что путешественников пересадили на другие самолеты, но выбора им не предложили: кому-то удалось улететь в 06:10, а кому-то — в 13:30. В кассе авиакомпании пассажирам выдали ваучеры на питание, иногородним предложили размещение в гостинице.

Ранее семь летевших в Москву самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений во Внуково. В частности, лайнер авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Стамбула, перенаправили в Санкт-Петербург.

