Семь летевших в Москву самолетов перенаправили на запасные аэродромы

Shot: Из-за ограничений во Внуково семь самолетов ушли на запасные аэродромы

Семь летевших в Москву самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений во Внуково. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В ночь на понедельник, 8 декабря, рейс авиакомпании Turkish Airlines из Стамбула перенаправили в Санкт-Петербург, а три борта Ajet из Турции, как и воздушное судно AzurAir, летевшее из Новосибирска, сели в Шереметьево. Изменения в графике появились во время перелета лайнера FlyDibai из Дубая и у судна «Победы», летевшего из Ташкента, — их отправили на аэродром Нижнего Новгорода. Также в московском аэропорту задержали вылеты 15 рейсов, в том числе в Турцию, ОАЭ и Грузию.

Меры безопасности вводились во Внуково в 03:11 по московскому времени и были сняты около 07:00. Прекращали работу и другие столичные гавани.