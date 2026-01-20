Реклама

Наука и техника
16:39, 20 января 2026Наука и техника

Инженеры Северного флота отработали применение роботов СВО

ТАСС: Инженеры Северного флота отработали применение роботов СВО
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: Пресс-служба Северного флота / ТАСС

Инженеры Северного флота России отработали применение роботов, зарекомендовавших себя в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщили в Северном флоте.

«В ходе занятия применялся и обобщался опыт использования современных робототехнических средств для решения задач инженерного обеспечения», — рассказали в объединении.

Среди отработанных мероприятий — инженерная разведка, уничтожение боеприпасов противника и доразведка маршрута.

В августе 2025 года военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отмечал, что морские дроны получат массовое распространение на российском флоте.

В мае источники газеты «Известия» сообщили, что в составе Военно-морского флота России создают полки беспилотных систем.

