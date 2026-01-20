Реклама

11:06, 20 января 2026Россия

Предсказан исход возможного столкновения Дании и США из-за Гренландии

Блогер Подоляка назвал решенным исход столкновения Дании и США из-за Гренландии
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters

Исход возможного столкновения Дании и США из-за Гренландии решен заранее. Так его предсказал в Telegram российский военблогер Юрий Подоляка.

По словам Подоляки, подтверждение тому, что итог вероятного конфликта предрешен, он видит и на лицах датских солдат, отправленных в Гренландию.

«Перспектива столкнуться в бою с американцами им не особо нравится (...) А ведь еще недавно они вместе оттачивали навыки для будущего (...) возможного столкновения с Россией. А оно вон как вышло», — иронично отметил блогер. Он добавил, что быть врагом США опасно, а дружбу с Вашингтоном он назвал смертельно опасной.

Ранее депутат и глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов заявил, что если президент США Дональд Трамп отдаст приказ вторгнуться в Гренландию, то это приведет к прямому военному конфликту между двумя странами.

