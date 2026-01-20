Киевскому блогеру пришлось переехать в туалет

Блогеру Мартыненко пришлось переехать в туалет в Киеве из-за холода

Блогеру из Киева Андрею Мартыненко пришлось переехать в туалет своей трехкомнатной квартиры из-за отсутствия отопления. Об этом пишет «Газета.ру».

«То чувство, когда ты живешь в Киеве в квартире 105 квадратных метров, но из-за холода по факту ты живешь просто в туалете», — рассказал Мартыненко. По его словам, в остальных помещениях нельзя находиться долго из-за холода.

Блогер оборудовал в туалете кухню, постелил на пол ковер для сна и начал отапливать помещение газовой грелкой. Туалет приходится освещать свечами, так как света в квартире тоже нет.

Ранее сообщалось, что Киев почти полностью остался без электричества — отключения затронули 75 процентов города.