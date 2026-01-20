Реклама

Экономика
15:13, 20 января 2026Экономика

Ключевой партнер России резко снизил закупки ее пшеницы

Доходы России от поставок пшеницы в Китай упали в 6,3 раза в 2025 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

По итогам 2025 года совокупные доходы российских аграриев от продажи пшеницы в Китай упали в 6,3 раза в сравнении с показателем за 2024-й. О резком снижении экспорта ключевой отечественной агрокультуры в азиатскую страну сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

За отчетный период российские компании заработали на экспорте пшеницы в Китай 13,8 миллиона долларов. Для сравнения: годом ранее показатель находился на уровне 87,3 миллиона. Таким образом, за 12 месяцев экспорт просел на 73,5 миллиона долларов в денежном выражении.

По этому показателю Россия серьезно отстала от крупнейших поставщиков. Так, первое место заняла Канада с результатом в 821,1 миллиона долларов, а на второй строчке оказалась Австралия, отправившая в Китай продукцию на сумму 290,7 миллиона.

Наращиванию поставок российской пшеницы в Китай мешает ряд ограничений, введенных местными властями. В настоящее время отечественные аграрии могут экспортировать в КНР только яровую пшеницу и ячмень. В перспективе российские аграрии рассчитывают на снятие барьеров для поставок озимой пшеницы, которая, как отмечают эксперты, пользуется наибольшим экспортным потенциалом.

Китай — далеко не единственная страна, которая либо резко, либо полностью сократила импорт российской пшеницы. В июле-декабре 2025 года число покупателей ключевой отечественной агрокультуры сократилось до 49. Два десятка стран за это время отказались от закупок этой продукции из России. На этом фоне суммарные объемы зернового экспорта снизились до 33,9 миллиона тонн. Главной причиной негативной динамики эксперты назвали острую конкуренцию на глобальном агрорынке.

