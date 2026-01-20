Реклама

Контрабандисты с беспилотником попались на переправе российского янтаря в Европу

Контрабандистам дали срок за попытку переправить мешки с янтарем в Литву
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ElyaPhoto / Shutterstock / Fotodom

В Калининграде к пяти с половиной годам колонии приговорили двух контрабандистов, пытавшихся переправить в Литву 250 килограмм янтаря. Об этом сообщает ТАСС.

Как установил суд, в августе 2023 осужденные с сообщниками решили транспортировать 251 килограмм янтаря в Литву. Они перекинули трос через реку Неман и закрепили на нем мешки с солнечным камнем. Наблюдение вели с помощью беспилотника. Однако переправу заметили российские пограничники, которые и задержали подозреваемых.

Уголовное дело в отношении их сообщников выделено в отдельное производство. Общая стоимость изъятого камня оценили в 7,2 миллиона рублей.

Ранее в Забайкальском крае банда из 16 человек попалась на вывозе за границу свыше 106 килограммов драгоценных металлов на общую сумму в 398 миллионов рублей.

