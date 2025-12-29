Реклама

08:18, 29 декабря 2025

Россияне переплавили сотню килограммов золота и серебра в слитки для вывоза за границу

В Забайкалье контрабандисты попались на вывозе переплавленного в слитки золота
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пресс-центр МВД России

В Забайкальском крае банда из 16 человек попалась на вывозе за границу свыше 106 килограммов драгоценных металлов на общую сумму в 398 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, в схеме участвовали 14 граждан России и два иностранца. Контрабандисты скупали незаконно добытое золото и серебро, а после переплавляли в слитки, чтобы незаконно продать за границу. Во время обысков из незаконного оборота изъяли свыше 32 килограммов химически чистого золота и серебра на сумму около 114 миллионов рублей.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Забайкальский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Челябинской области по четыре года колонии дали двум россиянам, наладившим незаконную добычу золота в разных регионах страны.

