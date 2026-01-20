Реклама

12:39, 20 января 2026

Лавров предрек судьбу Армении после получения денег от ЕС

Лавров: ЕС заставит Армению отработать полученный транш чем-то деструктивным
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Казаков / ТАСС

Европейский союз (ЕС) заставит власти Армении отработать полученный транш в размере 15 миллионов евро деструктивными действиями, в том числе и в отношении России. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, трансляция доступна на Rutube.

«Я не сомневаюсь, что брюссельская бюрократия будет заставлять наших армянских друзей отрабатывать каждый цент из этого 15-миллионного транша», — высказался дипломат.

Сергей Лавров прокомментировал попытки ЕС, включая верховного представителя объединения по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, добиться от властей Армении антироссийского курса во внешней политике и предположил совершение деструктивных действий перед предстоящими в июне парламентскими выборами в стране. Он также заявил о повторении в республике «молдавского сценария» и предрек фальсификацию властями итогов голосования.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на желание Каи Каллас помочь Армении. Дипломат также предложила сравнить объем помощи, оказанной Каллас, с тем, что успела сделать Россия для Армении.

