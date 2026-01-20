Лавров рассказал о сожалениях многих западных политиков

Лавров: Западные политики жалеют, что не отреагировали на речь Путина в Мюнхене

Многие политики Запада начали жалеть о том, что вовремя не отреагировали на речь президента России Владимира Путина в Мюнхене. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Дипломат сообщил, что западные страны никак не отреагировали на речь Путина, произнесенную в Мюнхене в 2007 году, а сегодня политики сожалеют об этом.

«Жалеют о том, что не прислушались, не услышали и приняли это как очередную риторику», ― добавил Лавров.

Глава МИД также подчеркнул, что Россия как страна-цивилизация не намерена отказываться от своих корней и с уважением относится к памяти предков и их заветам.

В 2007 году Владимир Путин выступил с речью на Мюнхенской конференции по безопасности. В ходе выступления глава государства раскритиковал внешнюю политику США и планы по расширению НАТО и размещению объектов противоракетной обороны США на территории Восточной Европы.

Ранее Сергей Лавров заявил, что США стали единственной страной Запада, которая предложила России реальный план урегулирования украинского конфликта.