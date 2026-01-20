Реклама

20 января 2026

Лавров высказался о реальном плане завершения конфликта на Украине

Лавров: США — единственная страна Запада, предложившая реальный план по Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

США являются единственной западной страной, которая предложила России реальный план урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, трансляция которой ведется на YouTube.

«Из других направлений нашего диалога с США, конечно, это Украина. Мы, как я уже сказал, оценили, что при [американском лидере Дональде] Трампе США стали единственной страной, которая не только выразила понимание учета интересов России, но и предложила развязки, которые учитывали первопричины нынешнего кризиса», — указал министр.

Лавров подчеркнул, что позиция Вашингтона и понимание им необходимости учитывать интересы всех сторон в полной мере проявляется в подходах нынешней администрации. Кроме того, он напомнил, что политика бывшего президента США Джо Байдена во многом привела к началу украинского конфликта.

21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что мирный план Трампа может стать основой окончательного урегулирования конфликта на Украине.

