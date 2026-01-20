Лавров высказался о реальном плане завершения конфликта на Украине

Лавров: США — единственная страна Запада, предложившая реальный план по Украине

США являются единственной западной страной, которая предложила России реальный план урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, трансляция которой ведется на YouTube.

«Из других направлений нашего диалога с США, конечно, это Украина. Мы, как я уже сказал, оценили, что при [американском лидере Дональде] Трампе США стали единственной страной, которая не только выразила понимание учета интересов России, но и предложила развязки, которые учитывали первопричины нынешнего кризиса», — указал министр.

Лавров подчеркнул, что позиция Вашингтона и понимание им необходимости учитывать интересы всех сторон в полной мере проявляется в подходах нынешней администрации. Кроме того, он напомнил, что политика бывшего президента США Джо Байдена во многом привела к началу украинского конфликта.

21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что мирный план Трампа может стать основой окончательного урегулирования конфликта на Украине.