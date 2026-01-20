Лавров сравнил Крым и Гренландию

Лавров: Крым не менее важен для России, чем Гренландия для США

Крым имеет не меньше значения в вопросе обеспечения безопасности России, чем Гренландия для Соединенных Штатов. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, трансляция которой ведется на YouTube.

«Крым не менее важен для безопасности Российской Федерации, чем Гренландия — для США», — подчеркнул дипломат.

Ранее президент США Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос о возможности силового захвата Гренландии, но выразил готовность ввести тарифы на товары из Европы, если не удастся достичь сделки по острову.

Также американский лидер опубликовал изображение, на котором он водружает флаг своей страны на территории Гренландии.