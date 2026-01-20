Летевший из ОАЭ в Россию самолет экстренно сел в другой стране

Летевший из Дубая в Казань самолет экстренно сел в Баку из-за неисправности

Пассажирский самолет, летевший из ОАЭ в Россию, экстренно сел в другой стране из-за неисправности. Об этом сообщает «Вести Татарстан».

Уточняется, что борт вылетел из Дубая в Казань 19 января, но из-за технических проблем был перенаправлен в Баку, Азербайджан. Лайнер приземлился в 23:04 мск, аэропорт к этому времени привел в готовность все экстренные службы. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.

Ранее вылетевший из Сочи в Кемерово самолет с пассажирами на борту совершил экстренную посадку в Барнауле. Уточняется, что на борту самолета находилось свыше 160 пассажиров.